Estate internazionale del folklore, mix di culture e spettacolo

Chiusura col botto e bagno di folla per la 38/ma Estate Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino che a Castrovillari ha messo assieme intrattenimento, spettacolo, sociale ed incontri; soprattutto tante culture, tradizioni che si sono unite in un unico abbraccio, quello della fratellanza. Un lungo viaggio, durato 5 giorni, che come attori principali ha visto gruppi provenienti da Bolivia, Bulgaria, Filippine, Kazakistan, Kenya, Romania, Taiwan e naturalmente italia, con il gruppo "Città di Castrovillari".

La kermesse è stata presentata dall'antropologa e giornalista Geneviève Makaping coadiuvata dal direttore artistico, Antonio Notaro "Un bilancio più che positivo - ha sottolineato Notaro - con eccellenti gruppi. Straordinario il 'Popolo del Festival'. Sarà difficile replicare".

"Si è trattato di un lungo viaggio tra cultura, usanze, tradizioni, di terre lontane - hanno spiegato gli organizzatori - che si sono incontrate a Castrovillari miscelandosi in un'esplosione di colori, profumi, lingue e religioni diverse e armonizzandosi in un unico abbraccio".

L'evento è stato organizzato dall'Associazione culturale Eif con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, inserito nel brand Castrovillari Città Festival e con l'apporto di sponsor privati, sotto l'egida del Cioff.



