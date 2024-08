Scontro tra un'auto ed uno scooter, morto un 63enne

Incidente mortale nella serata di ieri lungo la Statale 18 tra Gizzeria e Lamezia Terme.

La vittima è un 63enne originario di San Pietro a Maida, funzionario in una banca a Lamezia.

L'uomo era a bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. Nell'impatto, il centauro ha avuto la peggio nonostante il tentativo di trasportarlo nell'ospedale di Catanzaro. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e accertare le cause dell'incidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA