Sbarco nel porto di Roccella Ionica, arrivati 71 migranti

Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica. Sono 71 le persone di nazionalità iraniana, irachena, afgana, pakistana ed egiziana arrivate la notte scorsa a conclusione di un'operazione di soccorso in mare, effettuata dalla Guardia costiera al largo della costa calabrese. Tra i profughi c'era anche un cittadino di nazionalità ucraina rispetto al quale le forze dell'ordine stanno svolgendo accertamenti per capire se si tratti di un migrante o di un presunto scafista.

Tra i migranti sbarcati nel porto della Locride anche 12 donne, e 12 bambini (8 maschi e 4 femmine) alcuni dei quali con meno di quattro anni di vita. C'è pure un minore non accompagnato.

Al momento dell'individuazione in mare e del soccorso, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 12 metri localizzata a circa 80 miglia di distanza dalla costa calabrese. Il natante, secondo le prime dichiarazioni rese alle forze dell'ordine da alcuni migranti dopo lo sbarco a Roccella, sarebbe partito dalle coste della Turchia nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Dopo lo sbarco, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza.

Negli ultimi tre mesi, nel porto di Roccella Ionica si sono già verificati tredici arrivi per un totale di mille persone.





