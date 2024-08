Incidenti stradali, 5 feriti in due scontri nel cosentino

E' di cinque feriti, il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti entrambi nel tratto cosentino della statale 106 Ionica il primo a Marina di Sibari e l'altro a Corigliano Rossano.

Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, nel primo scontro avvenuto nella notte, per cause in corso di accertamento, all'ingresso di Marina di Sibari. Due le autovetture coinvolte: una Kia Sportage ed una Volkswagen Golf.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamenti di Castrovillari e Rossano che hanno operato per estrarre un ferito rimasto incastrato nell'abitacolo di una delle due vetture. All'uomo hanno prestato le prime cure i sanitari del Suem 118 che, successivamente, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Intervenute anche le squadre dell'Anas per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche polizia stradale che ha effettuato i rilievi per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. Il tratto della statale 106 è rimasto chiuso al transito fino alle prime luci dell'alba.

L'altro incidente stradale, con un ferito grave, sempre sulla stessa arteria, si è verificato all'altezza di Corigliano Rossano dove sono entrate in collisione un'auto e una moto. A riportare le ferite più gravi è stata la persona a bordo della moto per la quale si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che lo ha condotto nell'ospedale di Cosenza. A causa dell'accaduto la statale 106 è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.



