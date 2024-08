Esodo Ferragosto, in Calabria traffico intenso ma regolare

Traffico intenso ma regolare sulla rete stradale e autostradale anche in Calabria in corrispondenza con il terzo weekend di grandi partenze e con il fine settimana prossimo a Ferragosto. Lo fa sapere l'Anas secondo cui "sono state rispettate - riporta una nota - le previsioni sull'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo che ha visto Anas potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e limitare la presenza dei cantieri".

Nel fine settimana, lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo", che da Salerno arriva a Reggio Calabria, sono stati registrati oltre 3 milioni di transiti (+10% a paragone con il weekend precedente), confermando la preponderanza del traffico in direzione sud, con oltre il 70% in più rispetto alla direzione nord. Anche sulla statale 18 "Tirrena Inferiore", nel tratto calabrese, sono stati registrati 63.000 veicoli presso San Nicola Arcella e 52.000 a Vibo Valentia.

Sull'altro versante costiero della regione, lungo la direttrice ionica, sono stati oltre 1,2 milioni i transiti rilevati dai sensori distribuiti lungo i 500 chilometri della strada statale 106 Taranto-Reggio Calabria, con un incremento del 9% rispetto allo scorso fine settimana. Partendo dai 77.000 transiti registrati presso Reggio Calabria si passa ai 70.000 di Simeri Crichi e ai 77.000 di Corigliano Rossano.

I tempi di attesa agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per la Sicilia non presentano particolari criticità.



