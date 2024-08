Sfonda una sbarra dell'Università della Calabria, denunciato

I carabinieri della Tenenza di Rosarno, dopo alcuni accertamenti in collaborazione con la Stazione carabinieri di Rende, hanno denunciato in stato di libertà un rosarnese di 56 anni.

L'uomo, il mese scorso, si era recato a all'Università della Calabria a Rende per assistere alla laurea della nipote. Prima dell'evento, la macchina, una fiat 500 X, era stata parcheggiata in degli stalli interni alla struttura, probabilmente riservati ai dipendenti con diritto di accesso. Ed infatti, dopo lo svolgimento dell'esame della nipote, nel tornare alla macchina, l'uomo si era visto chiuso dentro nel parcheggio, senza possibilità di uscire con il proprio veicolo.

Dopo aver provato inizialmente ad aprire manualmente la sbarra, non tentando nemmeno di avvertire personale dell'università, l'uomo ha pensato bene di forzarne l'apertura verso l'alto, riuscendovi ma venendo però immortalato dalle telecamere di sicurezza.



