In fiamme autocarro carico di tronchi, salvo il conducente

Paura ma nessuna conseguenza per il conducente di un autocarro, con il pianale carico di tronchi, che a Cardinale, nel Catanzarese, è riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse completamente avvolto dalle fiamme a causa di un incendio scoppiato probabilmente per cause accidentali. Il fatto è accaduto in un tratto della strada provinciale 149.

Sul luogo dell'accaduto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale che provveduto alla completa estinzione dell'incendio.

Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha distrutto la cabina guida e parte del carico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Disagi si sono registrati per la viabilità nella zona.



