Incendi a Castrovillari, individuato il presunto responsabile

I carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno individuato il presunto responsabile di una serie di incendi di vegetazione che nell'ultimo fine settimana hanno interessato il territorio della città del Pollino. Il soggetto è gravemente indiziato A distanza di 48 ore, grazie al lavoro investigativo svolto dai militari in collaborazione con i carabinieri forestali e il coordinamento della Procura di Castrovillari, si è giunti all'accertamento dei vari punti d'innesco anche grazie all'acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Così si è potuto giungere all'identificazione dell'uomo, gravemente indiziato, che, prima davanti ai carabinieri e poi in Procura, ha ammesso di essere stato il responsabile delle fiamme propagatesi sabato pomeriggio nei pressi della Casa Circondariale e di ulteriori tre incendi attivati ai piedi di Monte Sant'Angelo, nei pressi di via del Cerviero, poco distante dal Tribunale, ed in via Cerasullo nelle vicinanze di contrada Petrosa. Oltre a devastare centinaia di ettari di bosco e sterpaglie i roghi hanno messo a serio rischio delle abitazioni, situazioni di pericolo evitate grazie al lavoro svolto, anche nelle ore notturne, dal personale preposto allo spegnimento.



