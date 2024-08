Simeri Crichi, in spiaggia il Parco delle installazioni d'arte

Un mega paio di occhiali, una passerella con specchio, una sdraio gigante e un'amaca con dei fichi d'india. Insomma un messaggio chiaro: relax da godere fino in fondo ma non solo, davanti ad un mare da sempre sinonimo di vacanza. E tutto questo grazie alle opere dell'artista Alfredo Piacente che animano il Parco delle istallazioni artistiche sulla spiaggia di Marincoli, il primo del genere in Europa, inaugurato a Simeri Crichi, nel catanzarese.

"Con la realizzazione del Parco delle istallazioni artistiche a mare - afferma Davide Zicchinella, sindaco di Simeri Crichi - si è aggiunto un nuovo record alla nostra comunità, seppure la nostra azione amministrativa sia iniziata da soli 8 mesi. Perché di un Parco di istallazioni artistiche sulla spiaggia come quello realizzato in località Marincoli, a Simeri Mare, non esistono eguali almeno in Europa. È questa del resto la nostra visione di Simeri Crichi, un comune che vuole essere guida nel campo delle proposte innovative su turismo, ambiente, servizi, sport, cultura".

"In attesa di rendere sempre più attrezzate e fruibili le nostre spiagge, di fare partire i lavori del lungomare - prosegue Zicchinella - stiamo lavorando per rendere sempre più trendy, instagrammabili, social e cool le nostre spiagge, attraverso un marketing territoriale attento e coerente. Simeri Crichi, col suo enorme patrimonio ambientale, artistico e culturale non può più essere un anonimo comune della Calabria, ma uno dei più vivi, innovativi e conosciuti della nostra regione".



