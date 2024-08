Reggio, Premio Apollo 2024 alla Di Nicolò Edizioni

E' una new entry la casa editrice che si è aggudicata l'edizione 2024 del Premio letterario "Apollo" promosso a Reggio Calabria nell'ambito della XIX edizione della manifestazione "I Tesori del Mediterraneo 2024". Si tratta della siciliana Di Nicolò Edizioni prima classificata con il libro "Le pentole del diavolo" di Gerardo Rizzo.

La premiazione si è svolta nella seconda serata di "I Tesori del Mediterraneo" svoltasi nell'Arena dello Stretto alla presenza delle case editrici partecipanti e della presidente di Nuovi Orizzonti Natalia Spanò.

"Un contest di grande successo - è detto in una nota - che dà ampio risalto al mondo dell'editoria, contribuendo con un sostegno concreto alla promozione culturale dei nostri territori. Una crescita continua, quella del Premio Apollo, che ogni anno si arricchisce di nuove e gradite partecipazioni registrando adesioni da Calabria e Sicilia. E il premio rappresenta solo uno dei tanti Tesori di questa splendida manifestazione che, da ormai 19 anni, anima il territorio e promuove quanto di bello abbia da offrire Reggio Calabria e non solo. Un ponte ideale, dunque, tra le due sponde, separate dall'acqua ma unite dalla cultura e dall'arte, in generale, grazie all'iniziativa di chi, come Nuovi Orizzonti, si impegna e offre il suo apporto per la crescita culturale dei nostri territori".



