Irregolarità amministrative,sequestrata discoteca nel cosentino

I carabinieri del Reparto territoriale e i militari della locale Capitaneria di Porto hanno sequestrato una discoteca a Corigliano-Rossano.

Il provvedimento preventivo d'urgenza, eseguito con il coordinamento investigativo della Procura di Castrovillari, è stato disposto ritenendo che il gestore della discoteca esercitasse l'attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, pubblicizzandola anche sui vari social network, in assenza delle previste autorizzazioni amministrative. La discoteca posta sotto sequestro, nelle ultime settimane, secondo quanto riferito, ha radunato un grande numero di giovani con conseguenti problematiche di ordine pubblico. E proprio a seguito di un controllo sarebbero state accertate condotte irregolari poste in essere dal legale rappresentante della società che gestisce la struttura che è stato denunciato per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo su un suolo di oltre 3200 metri quadri.



