Sorpreso ad appiccare un incendio su un costone, arrestato

Sorpreso ad appiccare un incendio, un 40enne è stato arrestato carabinieri. E' successo a Cleto, nel cosentino.

Ad allertare i carabinieri della Stazione di Aiello Calabro è stato il sindaco di Cleto Armando Bossio in quello che i carabinieri hanno definito "un'elevata sinergia e proficua comunicazione tra il Comune e le forze dell'ordine". Il sindaco, infatti, ha notato le fiamme allertando immediatamente i militari.

Le fiamme hanno bruciato circa 600 metri quadri di costone di montagna composta da macchia mediterranea e piccoli arbusti. Il rogo è arrivato anche nei pressi del borgo medievale in Località Savuto, poteva provocare danni alle abitazioni, ma conseguenze peggiori sono state evitate grazie all'intervento dell'Associazione nazionale autieri d'Italia, attivati dalla Sala operativa della Regione Calabria.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA