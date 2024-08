Commissione Comune Catanzaro,'pronto soccorso rischia collasso'

"Profonda preoccupazione per le croniche criticità del Pronto soccorso dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro". E' quanto si esprime in un documento della quarta commissione consiliare "Tutela della Salute pubblica" del Comune di Catanzaro su input della consigliera Manuela Costanzo e alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"In particolare, la Commissione presieduta da Francesco Scarpino - è scritto nella nota - ha sottolineato che appare difficile comprendere il motivo per cui, nonostante un concorso regionale sia stato espletato nel mese di gennaio 2024 e sia stata pubblicata una graduatoria, ad oggi, in piena stagione estiva e considerando ferie, permessi e malattie del personale, la situazione del personale risulti ancora più carente. Questa carenza rischia di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del pronto soccorso del nosocomio catanzarese, con conseguenze potenzialmente drammatiche per la salute pubblica.

Dunque, quali misure programmatiche sono state realizzate per garantire un adeguato funzionamento dell'Hub di secondo livello? Se l'unico tentativo è stato quello, non riuscito, di inviare alcuni specializzandi, quali saranno le successive azioni che l'azienda intende mettere in campo per scongiurare il rischio del collasso del pronto soccorso?" La commissione auspica una soluzione non differibile e da attuarsi nei tempi più brevi possibili: "è imperativo che le istituzioni sanitarie locali e regionali -riporta ancora il documento - adottino misure urgenti e concrete per risolvere questa crisi, garantendo così la sicurezza e il benessere dei cittadini di Catanzaro".



