Al via nel Reggino il concorso internazionale dei madonnari

Prende oggi il via la nona edizione del "Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova", ideato dall'associazione Amici del Palco, teso a valorizzare l'arte antica dei madonnari che da tutto il mondo sono arrivati in Calabria per trasformare in un museo all'aperto il centro cittadino di Taurianova (Reggio Calabria), quest'anno Capitale Italiana del Libro.

Sotto la direzione artistica della professoressa Antonella Larosa, ispirati dal tema "Maria, Arte e Sapienza", 75 artisti internazionali coloreranno la città con i loro gessetti per un evento che ogni anno attrae migliaia di visitatori con un tappeto pregiato di oltre 700 metri che unisce in un abbraccio ideale le due parrocchie della città in cui si venera Maria, regina e patrona di Taurianova, di cui quest'anno si celebrano i 130 anni dai Miracoli. "In questi giorni di intenso lavoro di allestimento - afferma l'arch. Giacomo Carioti, presidente dell'Associazione Amici del Palco - abbiamo sperimentato, grazie all'affetto e al sostegno dell'intera città, quanto sia fortemente attesa da tutti la manifestazione che trasforma Taurianova in un palcoscenico esclusivo dell'arte effimera".

Dopo il benvenuto ufficiale ai Madonnari e la benedizione dei gessetti, gli artisti inizieranno le loro opere. "L'artista madonnaro - spiega il direttore artistico Antonella Larosa - è quell'artista che al comodo cavalletto preferisce la strada con tutte le sue venature e le sue difficoltà. Non solo per ore realizza l'opera chinato sull'asfalto, ma cambia prospettiva anche di sguardo".

Ci saranno iniziative pensate anche per i più piccoli e già domani saranno quasi 100 i bambini all'opera con il Laboratorio Piccoli Madonnari (curato dall'associazione Fraternamente) e 10 i giovani che con un whorkshop a loro dedicato sperimenteranno l'arte del gessetto. All'ingresso del percorso gli artisti realizzeranno una dedica alla pace.

Il 4 agosto si svolgerà il Gran Galà con la premiazione delle opere vincitrici proclamate da una giuria che vede 4 direttori di Musei: Fabrizio Sudano del Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria, Mariangela Prete del Polo Museale di Soriano Calabro, Paolo Martino del Museo Diocesano Oppido-Palmi, Paola Artoni del Museo dei Madonnari di Curtatone e inoltre con loro per sottolineare il gemellaggio dell'evento con Taurianova Capitale del Libro anche la scrittrice e maestra madonnara Lidia Angelo. La manifestazione ha anche il patrocinio del Ministero della Cultura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA