Dalla Calabria ad Abu Dhabi e ritorno, mago dei droni all'Unical

Dalla Calabria ad Abu Dhabi e ritorno: il mago dei droni arriva all'Università della Calabria dove si è laureato. Si tratta di Enrico Natalizio, direttore del Centro di ricerca sulla robotica autonoma del Technology Innovation Institute (TII), con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, con il quale continuerà a mantenere un incarico in modo da favorire la rete di collaborazione di ricerca con l'Unical.

Natalizio, dopo aver conseguito la laurea magistrale e il dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica all'Unical, è stato ricercatore ad Atlanta (Usa), all'Inria Lille - Nord Europe (Francia), professore associato all'Université de technologie de Compiègne (Francia), poi professore ordinario all'Université de Lorraine in Francia per andare poi a dirigere il centro di ricerca robotica di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti.

Il suo nome, riferisce l'Unical, "appare nella prestigiosa Top 2% dei ricercatori con maggiore impatto, a livello mondiale, nella classifica stilata da Stanford per l'anno 2021. Negli anni trascorsi ad Abu Dhabi, il docente ha perfezionato un sistema di osservazione e di prevenzione dei rischi ambientali con l'impiego di squadre di droni che, in una regione come la Calabria dove il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare, rappresenta un problema notevole".

"Siamo lieti di accogliere nella nostra comunità accademica il professor Enrico Natalizio - ha dichiarato il rettore Nicola Leone. - Le sue competenze all'avanguardia nella robotica e nell'osservazione ambientale, settori cruciali per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, arricchiranno ulteriormente la ricerca e la didattica del nostro ateneo. La sua scelta di tornare in Calabria sarà un vantaggio per i nostri studenti che potranno beneficiare dei suoi insegnamenti, e per il nostro territorio dove potrà applicare le sue esperienze sullo sviluppo di grandi progetti per la difesa ambientale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA