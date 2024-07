Scoperta dai carabinieri coltivazione di marijuana, un arresto

Una coltivazione di marijuana, composta da 2.700 piante, è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova a Giffone nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto con il supporto dello squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria".

I militari hanno anche arrestato un giovane di 21 anni, residente a Giffone, che è stato sorpreso mentre controllava lo stato di maturazione delle piante ed il sistema d'irrigazione collegato alla coltivazione. Il reato che gli viene contestato é coltivazione e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

La piantagione é stata individuata in una zona boschiva e impervia del centro aspromontano. Si tratta della quinta coltivazione di marijuana individuata dai carabinieri nella stessa zona nel giro di pochi giorni.

Alcuni degli arbusti che componevano la coltivazione superavano i due metri di altezza. Tutte le piante, inoltre, erano in avanzato stato di crescita e pronte per essere raccolte.



