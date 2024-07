Musolino (Md), gravi ritardi su nomina Procuratore Catanzaro

"I ritardi nella nomina da parte del Csm del nuovo Procuratore della Repubblica di Catanzaro, che si attende da quasi un anno, rappresentano un grave problema". Lo ha detto a Lamezia Terme il segretario di Magistratura democratica, Stefano Musolino.

"Io lavoro nella Procura di Reggio Calabria - ha aggiunto Musolino - dove, con la nomina di Giovanni Bombardieri a Procuratore della Repubblica di Torino, stiamo per andare incontro alla stessa sorte. I tempi di decisione del Csm sulle nomine sono molto lunghi. Il nostro organo di autogoverno registra, in questo senso, un arretrato al quale sta provando a mettere mano, ma purtroppo ancora con risultati non soddisfacenti. Questo fa parte di una serie di problemi che riguardano l'amministrazione concreta della giustizia, su cui il Governo non interviene e che sono quelli, invece, che impattano maggiormente sulle esigenze dei cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA