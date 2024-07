I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, con il coordinamento della Procura, stanno eseguendo in varie località italiane, un provvedimento di custodia cautelare - in carcere e ai domiciliari - emesso dal gip nei confronti di 49 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e, alcuni, di delitti in materia di armi, contro la persona ed il patrimonio.



