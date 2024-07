Carabinieri sequestrano una discarica abusiva nel vibonese

I carabinieri hanno sequestrato, a Zungri, una discarica abusiva di 40 metri quadrati dove erano stati accumulati rifiuti di ogni genere. Questa operazione fa parte di un più ampio progetto di monitoraggio delle aree rurali, iniziativa voluta dal procuratore della repubblica Camillo Falvo.

I carabinieri della Stazione di Zungri e del Nucleo Forestale di Polia, con il supporto dell'Asp di Vibo Valentia, hanno effettuato un controllo su un fondo agricolo in località Vaia.

Le perlustrazioni hanno portato alla luce un preoccupante abbandono sistematico di rifiuti, inclusi plastiche, materiali provenienti da officine meccaniche, rifiuti solidi urbani e altri scarti come tessuti, vetri e multistrati.

La zona, trasformata in una discarica a cielo aperto, è stata immediatamente sequestrata dai militari con l'obiettivo di ripristinare il suo stato naturale. Il sequestro rappresenta un passo fondamentale non solo per la bonifica dell'area, ma anche per raccogliere fonti di prova che aiutino a identificare e perseguire i responsabili di queste attività illecite.

Il Comune di Zungri, affidatario della custodia dell'area sequestrata, si è attivato con la preparazione di un'ordinanza - che verrà pubblicata nei prossimi giorni - per avviare la bonifica delle aree circostanti.



