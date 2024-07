Lascia barca di 10 metri in strada, denunciato dai carabinieri

Lascia la propria barca, lunga 10 metri, in strada, come se fosse un'automobile, impedendo il passaggio di mezzi di soccorso e provocando un pericolo per la sicurezza pubblica. É il motivo per il quale, a Gioia Tauro, un cittadino è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Palmi dai carabinieri.

I militari, nel corso di un servizio di pattugliamento nella zona marina del centro del Reggino, hanno constatato la presenza in strada dell'imbarcazione, collocata su blocchi di cemento. La barca era priva di motore e di qualsiasi simbolo di riconoscimento, rendendo difficile, in tal modo, l'identificazione del proprietario.

Gli accertamenti effettuati dai carabinieri della Stazione di Gioia Tauro hanno però consentito di identificare il proprietario dell'imbarcazione, che è stato denunciato per invasione di terreni o edifici. Il natante è stato successivamente rimosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA