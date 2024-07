Perseguita coppia di commercianti, arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Scalea un uomo di 45 anni con l'accusa di tentata estorsione, rapina ed atti persecutori. Reati commessi ai danni di una coppia di coniugi commercianti, provocando nei due, riferiscono i carabinieri, "un perdurante e grave stato di ansia e paura".

L'arresto é stato fatto dai militari della Stazione di Scalea in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Castrovillari su richiesta della Procura della Repubblica.

Il quarantacinquenne, secondo quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri, con condotte reiterate, ha minacciato e molestato la coppia di coniugi. L'uomo si è recato più volte nel negozio della coppia, pretendendo somme di denaro e rivolgendo minacce anche di morte. Sono seguiti anche appostamenti sotto casa e pedinamenti nei confronti delle vittime. In un'occasione l'arrestato, a bordo di un motoveicolo, ha inseguito l'autovettura sulla quale viaggiavano i due commercianti ed ha tagliato loro la strada, costringendoli a bloccarsi. Ha poi colpito con alcuni calci l'auto e, avvicinandosi al finestrino aperto lato passeggero, ha tentato di sferrare un pugno al volto dell'uomo ed ha strappato con la forza, impossessandosene, un braccialetto in oro indossato dalla vittima.



