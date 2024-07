Prefetto Cosenza,conoscere territorio per sfruttarne possibilità

"Un territorio va conosciuto per essere gestito al meglio delle possibilità. E il tutto non in isolamento, ma in un costruttivo rapporto sinergico con il territorio e con le forze dell'ordine. Sono abituata a lavorare tanto e con passione". Lo ha detto, incontrando i giornalisti, il nuovo prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, nominata il 3 luglio dal Consiglio dei Ministri.

Subito dopo il suo insediamento il prefetto Padovano ha incontrato il sindaco del capoluogo, Franz Caruso, e l'arcivescovo metropolita, monsignor Giovanni Checchinato, i dirigenti ed il personale della Prefettura ed i vertici delle forze di polizia.

"Ci siamo soffermati - ha detto il nuovo prefetto di Cosenza - sugli aspetti principali delle caratteristiche del territorio e ci siamo formalmente impegnati a parlarci con la massima apertura e reciproca lealtà. Per me l'ascolto è fondamentale per lavorare bene. Con l'aiuto di tutti affronterò le problematiche che in questo contesto sono variegate. Sono rimasta felicemente impressionata sin dal mio arrivo e mi impegno a frequentare il territorio anche come turista, oltre che come prefetto".



