Incendio in deposito rifiuti a Palmi, colonna di fumo nero

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all'interno di uno stabilimento utilizzato in passato come deposito di rifiuti e materiale plastico in contrada Torre Vecchia di Palmi, nel reggino. Le fiamme hanno sprigionato un'alta colonna di fumo nero e denso visibile anche a lunga distanza da diversi centri della Piana di Gioia Tauro.

Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Gioia Tauro, Polistena, Palmi e da altre zone della provincia. Intervenuto anche l'elicottero Drago VF54 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Sul posto è stato inviato anche un canadair.

Gli operatori stanno lavorando per avere ragione del rogo che sta interessando anche parti delle campagne circostanti la struttura. Secondo quanto si è appreso la Prefettura di Reggio Calabria sta contattando i sindaci della zona interessata dal transito della nube per fare emettere delle ordinanze urgenti invitando la popolazione ad evitare di uscire di casa.



