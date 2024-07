Bagnante ferito alle gambe dall'elica di un natante

Un uomo di 30 anni è rimasto ferito alle gambe a Capo Vaticano mentre era in acqua a seguito dell'impatto con le eliche di un natante. Subito soccorso il giovane è stato portato a riva dove poi è giunto l'elisoccorso che ha preso in carico il trentenne trasportato nell'ospedale di Catanzaro dove si trova attualmente ricoverato. I tagli hanno interessato le gambe e, secondo le prime valutazioni dei sanitari del capoluogo, il quadro clinico sarebbe piuttosto serio.

A Marina di Zambrone, sempre ne vibonese, un uomo ha avvertito un malore mentre si trovava in spiaggia. Anche in questo caso è stato attivato l'elisoccorso che ha portato il paziente a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.



