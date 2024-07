Aveva in casa una katana e stelle ninja, denunciato

Teneva in casa una katane dalla lama affilata, stelle ninja da lancio e un fucile a canne mozze modificato artigianalmente per agevolarne l'occultamento.

Per questo motivo un 36enne reggino è stato denunciato dai carabinieri di Cataforio per detenzione abusiva di armi.

I militari, durante normali controlli a soggetti detentori di armi, hanno trovato diverse da taglio, per lo più di origine giapponese, occultate all'interno di un armadio in casa dell'uomo. Le armi sono state sequestrate perché detenute illegalmente e l'uomo è stato denunciato.



