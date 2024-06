Incendio in tetto palazzina a Vibo Valentia, nessun ferito

Un incendio ha interessato il tetto di un edificio di due piani, a Vibo Valentia, in via Proto, di fronte all'uscita laterale della scuola don Bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che si stanno adoperando per estinguere le fiamme che hanno interessato il tetto costituito da laterizi e pannelli di polistirolo per coibentazione, provocando una densa coltre di fumo.

Il rogo, probabilmente scaturito dall'impianto fotovoltaico secondo gli stessi vigili del fuoco, sta impegnando 15 unità del Corpo con il supporto di un'autobotte e di una autoscala ed una squadra del distaccamento di Vibo Marina.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale medico del Suem118 ma nessuno degli occupanti ha riportato danni. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno salvato due cani.



