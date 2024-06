Pazienti con diabete tipo 1 protetti da forme aggressive Covid

I pazienti con diabete di tipo 1 potrebbero avere una certa protezione contro le forme aggressive di Covid-19. E' quanto è emerso dalla ricerca condotta dall'Università Magna Græcia di Catanzaro in collaborazione con il laboratorio di Antonio Bertoletti, esperto di immunopatologia delle malattie infettive presso la Duke-Nus Medical School di Singapore.

"Il diabete di tipo 1- osserva Concetta Irace, docente dell'Università Magna Græcia di Catanzaro e diabetologa - è una forma di diabete causato dalla distruzione delle cellule che producono insulina da parte del nostro stesso sistema immunitario. Durante la pandemia - sottolinea Irace - abbiamo notato che le persone con diabete di tipo 1 avevano meno probabilità di essere ricoverate per polmonite da Covid-19 rispetto a quelle con diabete di tipo 2. Questo ci ha fatto pensare che le stesse cellule del sistema immunitario che provocano il diabete potessero, allo stesso tempo, fornire una protezione al virus del Covid-19. Tale ipotesi - afferma Camillo Palmieri, docente dell'Università Magna Graecia di Catanzaro - è supportata dai risultati del nostro studio, condotto grazie alla collaborazione dei pazienti con diabete di tipo 1. Infatti, nel periodo iniziale della pandemia, le cellule del sistema immunitario dei diabetici mostravano una immunità 'pre-esistente' al Sars-CoV-2, pur non essendo mai venuti a contatto col virus." La ricerca risulta particolarmente innovativa anche per l'uso dell'analisi biostatistica. "Per investigare e comprendere al meglio l'immunità preesistente al SarsCoV2 abbiamo utilizzato tecniche avanzate di analisi biostatistica", sottolinea Gianluca Santamaria, docente dell'ateneo calabrese ed esperto di bioinformatica.

Dallo studio è emerso che i soggetti con diabete di tipo 1, dunque, potrebbero avere una certa protezione contro le forme aggressive di Covid-19. Dall'Università di Catanzaro, l'invito è quello di aderire ai programmi di vaccinazione per favorire lo sviluppo delle cellule immunitarie che proteggono dal Covid-19.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA