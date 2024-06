Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia Roberto Occhiuto ha votato stamani a Cosenza, verso mezzogiorno, nella sezione 74 allestita nella scuola elementare "C. Alvaro" in via E. Martorelli.

Il governatore ha quindi postato un video su Instagram. "Ho appena votato - dice - Ricordatevi potete farlo fino a stasera alle 23, solo fino a stasera alle 23. Esercitate il vostro diritto".



