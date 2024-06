Investito sulla bici, muore capo gabinetto Questura di Taranto

Il capo di gabinetto della questura di Taranto, Michele Viola, 52 anni, è morto nel pomeriggio in un incidente stradale sulla statale 172 tra Taranto e Martina Franca. La vittima, originaria della Calabria, era in sella a una bici quando - per cause da accertare - è stata travolta da una Ford.

L'impatto per il 52enne è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagano i carabinieri intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.

Viola proveniva dal commissariato di Palmi e si era insediato a Taranto il 6 aprile scorso.



