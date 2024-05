Incidenti stradali: morto pensionato finito con auto in burrone

Un pensionato di 72 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è morto dopo essere finito con la propria automobile, per cause in corso d'accertamento, in un burrone. L'incidente é avvenuto nel territorio di Longobucco, in una zona di montagna. La morte del pensionato é stata istantanea.

Sul posto il personale del Soccorso alpino e speleologico della Calabria e del 118 di Cosenza.

I carabinieri di Longobucco, intervenuti anche loro, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.



