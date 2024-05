Discariche abusive in strada, notificati 16 avvisi di garanzia

I carabinieri di Scilla, a conclusione di una indagine di polizia ambientale durata circa 4 mesi, hanno notificato 16 avvisi di garanzia nei confronti di uomini impiegati per la maggior parte nell'ambito del settore edile.

L'attività dei militari, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, avrebbe consentito di accertare che gli indagati alimentavano, anche quotidianamente, due discariche abusive in località Solano Superiore, a Scilla, e in località Melia a San Roberto.

I rifiuti abbandonati erano di vario tipo, tra materiale inerte, mobili, sanitari, e rifiuti speciali di vario tipo, anche pericolosi, tra cui batterie di automezzi.



