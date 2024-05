Accoltellato al liceo, feritore denunciato per lesioni

É stato denunciato in stato di libertà, con l'accusa di lesioni aggravate, lo studente quindicenne del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria che ieri, in classe, al culmine di una lite, ha ferito, colpendolo con un coltellino svizzero, un compagno coetaneo.

Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri sotto le direttive della Procura della Repubblica dei minorenni di Reggio Calabria, diretta da Roberto Di Palma. Titolare del fascicolo d'indagine che è stato aperto sul ferimento è il sostituto procuratore Angelo Gaglioti, che ha interrogato, per raccogliere la sua versione dei fatti, il responsabile del ferimento. Il magistrato nei prossimi giorni sentirà anche il ferito, gli studenti ed i professori che hanno assistito all'episodio in modo da ricostruire in ogni dettaglio quanto è avvenuto.

Il ragazzo ferito si trova tuttora ricoverato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Non é in pericolo di vita, ma i sanitari, a titolo precauzionale, si sono riservati la prognosi. Il giovane, tra l'altro, è stato sottoposto a drenaggio pneumotorace in quanto una delle tre coltellate che lo hanno colpito gli ha sfiorato un polmone.



