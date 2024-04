Demenza, CasaPaese a Cicala festeggia l'anno di vita

"È stata la festa del riscatto, della costanza, della competenza e del coraggio, del cuore appassionato che ogni giorno mettiamo per garantire cure a decine di persone affette da demenza". A dirlo, visibilmente emozionata, è stata Elena Sodano, presidente dell'associazione Ra.Gi. nonché fondatrice di CasaPaese, la struttura innovativa che, sabato 6 aprile, ha festeggiato il primo compleanno, a Cicala.

"Centinaia di amici e sostenitori provenienti da tutta la Calabria - è scritto in una nota - tante associazioni del mondo No profit calabrese, il personale della Ra.Gi. al completo, la giunta comunale di Cicala, le istituzioni e soprattutto i 16 ospiti della struttura con i rispettivi familiari: tutti, insieme a Sodano, hanno soffiato la prima candelina che segna un traguardo importante. Tra i viali fioriti e le attività commerciali ricreate all'interno della struttura si è propagata l'eco dell'entusiasmo e della soddisfazione degli ospiti a cui viene assicurata libertà, dignità e autonomia, ma anche di tutta la comunità fiera di poter celebrare un modello di cura innovativa".

A definirlo così anche la sottosegretaria all'Interno, Wanda Ferro. "Si tratta - ha detto - di un successo di qualità, di professionalità, di tanta umanità da sostenere e da prendere come esempio per un progetto da replicare in tante altre realtà, dinanzi a una richiesta sempre in crescita per quanto riguarda le demenze. Condividerò la bellezza e l'impegno profuso in questa struttura anche con il Presidente Occhiuto, sperando di poter contribuire a garantire assistenza".

"Abbiamo creduto sin dall'inizio - ha detto il sindaco di Cicala Alessandro Falvo - in questo progetto straordinario di Elena Sodano. Tutti insieme siamo riusciti a far sviluppare una maggiore sensibilità agli abitanti di Cicala che quotidianamente si rapportano con gli ospiti di CasaPaese. Dinanzi a questo ulteriore successo, ci sentiamo orgogliosi di far parte di questa best practice".

CasaPaese, prosegue la nota, "si è trasformata in un vero e proprio paese stracolmo di vita. Rappresenta un'ancora di salvezza per tante famiglie che rischiano di sentirsi sole e abbandonate". Come ha tenuto a sottolineare Sodano, "arrivano tante richieste, proprio in questi giorni ci è venuta a trovare una famiglia di Napoli interessata per una propria cara e a giugno arriverà un nuovo ospite da Berlino. Quotidianamente abbiamo conferma che le famiglie per assicurare la serenità dei propri cari superano anche l'ostacolo della distanza".

Il primo compleanno di CasaPaese è coinciso con una nuova operazione di solidarietà. #ChiVinceDonaSempre è l'hashtag che accompagna la nuova raccolta fondi (https://www.gofundme.com/f/casa-paese-cicala-chidonavincesempre ) lanciata per rendere anche gli spazi esterni accoglienti e funzionali. L'obiettivo è realizzare piccoli viali alberati in cui passeggiare, che conducono a un giardino in cui, tra aiuole fiorite, alberi da frutto e area giochi, gli ospiti potranno godersi momenti di relax insieme ai parenti e agli amici a quattro zampe.



