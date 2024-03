Guardia di finanza sequestra 17 quintali di novellame

Diciassette quintali di novellame "sardina pilchardus", conosciuto come "bianchetto", sono stati sequestrati dai finanzieri della Sezione operativa navale di Corigliano-Rossano, nell'ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria mirati al contrasto della pesca di frodo disposti dal Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia.

I finanzieri intervenuti con l'ausilio di pattuglie posizionate a ridosso della Strada statale 106, nel comune di Corigliano-Rossano, hanno sequestrato l'ingente quantitativo di novellame di sarda che avrebbe fruttato, sul mercato nero, circa 50 mila euro. Il pesce sequestrato, dopo il controllo da parte del medico veterinario dell'Asp, è stato giudicato non commestibile e dichiarato non idoneo per il consumo umano. Il conducente del mezzo utilizzato per il trasporto è stato sanzionato amministrativamente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA