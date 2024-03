Tentano estorcere denaro ad un negoziante, arrestati

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia, a Reggio Calabria, in flagranza di reato di tentata estorsione. Gli agenti delle volanti sono intervenuti, dopo una telefonata alla Sala operativa, per un'accesa lite in corso tra diversi soggetti in una via del centro città.

Sul posto, i poliziotti hanno trovato tre soggetti intenti a discutere in prossimità di un negozio. In particolare, due uomini, un 42enne di origini indiane e un 32enne di origine pakistana, nonostante l'arrivo degli agenti, continuavano a minacciare il titolare dell'attività commerciale di dar fuoco al locale e, nel caso in cui avesse sporto denuncia contro di loro, anche di morte.

Gli accertamenti compiuti hanno portato gli agenti della Volante a delineare un quadro chiaro in ordine alla matrice estorsiva dietro ad una precedente richiesta di denaro.

Il giudice, dopo avere convalidato l'arresto, ha disposto nei confronti dei due l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.



