Due ufficiali della Guardia di finanza promossi a colonnello

Due ufficiali della Guardia di finanza hanno ottenuto la promozione al grado di colonnello. Si tratta di Giovanni Ferrajolo, comandante del Gruppo di Reggio Calabria e di Vincenzo Ciccarelli, in forza al Nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Calabria e comandante del Gruppo investigativo criminalità organizzata.

Al Comando provinciale di Reggio Calabria si è recato in visita il comandante regionale Calabria del Corpo, generale Gianluigi D'Alfonso, per felicitarsi personalmente con gli ufficiali neo-promossi.

D'Alfonso si è complimentato con i due ufficiali per il "raggiungimento dell'importante traguardo professionale" ed ha espresso loro parole di elogio e "profondo apprezzamento per i brillanti risultati raggiunti già nel breve periodo di impiego operativo sul territorio reggino".



