Tentano sotterrare rifiuti speciali e materiale inerte, denunce

Due persone di 40 e 65 anni sono state denunciate dai carabinieri, a Reggio Calabria, dopo essere state sorprese a smaltire illecitamente in un terreno rifiuti speciali e materiale inerte.

I militari hanno individuato i due uomini che, a bordo di un escavatore, erano impegnati, in località Maldariti nella frazione Gallina, ad effettuare delle operazioni di sbancamento e livellamento di un terreno privato allo scopo di sotterrare un ingente quantitativo di rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione.

L'area interessata e il mezzo di cantiere utilizzato sono stati posti sotto sequestro. I due sono stati denunciati per i reati di raccolta e smaltimento dei rifiuti in assenza di autorizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA