Intesa Prefettura-comune Paola contro infiltrazioni appalti

Sottoscritta stamane l'Intesa per la Legalità tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Paola, nonché, per gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e da Cgil, Cisl e Uil.

Lo scopo dell'intesa è quello di rafforzare l'azione di prevenzione dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, soprattutto di quei Comuni che hanno in programma consistenti investimenti sul territorio.

L'articolato del documento mutua molto dai protocolli di legalità per grandi opere in costruzione nella provincia cosentina, che hanno dato significativi risultati nell'azione di controllo e di prevenzione.

Ma lo stesso documento, è scritto in una nota della Prefettura, "ha anche sue specifiche peculiarità: il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ad esempio, sarà l'Organismo cui spetterà individuare gli appalti di maggior rilevanza".

L'atto sottoscritto, conclude la nota, "potrà essere replicato per altri Comuni della provincia in analoghe prospettive di investimento, compatibilmente con le risorse umane e materiali impiegabili allo scopo".



