Sbarcati dalla Sea-Eye 4 i migranti giunti a Reggio Calabria

Sono sbarcati i 144 migranti arrivati a Reggio Calabria a bordo della nave umanitaria "Sea-Eye 4" soccorsi dall'organizzazione non governativa in due distinte operazioni Sar. Un primo gruppo di 84 migranti provengono dal Gambia, Costa D'Avorio, Somalia, Camerun, Etiopia, Guinea, Mali, Senegal e Ghana. Il secondo gruppo di 60 persone sono prevalentemente siriani (47) ma ci sono anche migranti provenienti dall'Egitto, dal Bangladesh, dal Pakistan, dal Sudan e dal Burkina Faso.

Nel gruppo di migranti vi sono 20 minori non accompagnati, due neonati e numerosi gruppi familiari.

"L'eventuale fermo amministrativo - ha commentato la prefetta Clara Vaccaro, presente sulla banchina - per me non è la cosa principale. L'importante è che siano sbarcati e che adesso li sistemiamo. Peraltro appena sbarcano i migranti salgono sul pullman per andare a Gallico. Tutto il resto verrà. Tutto quello che c'è da fare da un punto di vista amministrativo verrà fatto.

Non è questa la priorità in questo momento".



