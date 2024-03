Sequestrati nove immobili abusivi a Palmi, denunciate 33 persone

La Polizia locale di Palmi, nell'ambito di un'attività di controllo che ha riguardato l'intero territorio comunale, ha sequestrato nove immobili realizzati abusivamente, denunciando in stato di libertà 33 persone. I reati contestati alle persone denunciate sono lottizzazione abusiva, edificazione di aree di interesse archeologico ed a rischio sismico e, in alcuni casi, violazione di sigilli.

I controlli sono stati effettuati in particolare, nelle zone costiere di "Scinà" e "Ciambra", anche con l'ausilio di droni di ultima generazione. Ad eseguirli è stato il personale dell'Unità operativa di polizia giudiziaria ed ambientale, con il supporto dell'Ufficio tecnico comunale.

La Polizia locale ha inviato un'informativa all'Amministrazione comunale finalizzata all'acquisizione degli immobili abusivi ed alla loro successiva demolizione.



