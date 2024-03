La Metope dal tempio di Selinunte in mostra a Cassano

La Metope dal tempio di Selinunte sarà in mostra fino a fine mese nelle sale del Museo archeologico nazionale della Sibaritide. Da giovedì scorso, 7 marzo, e fino a fine mese il museo archeologico della Sibaritide ospita un' eccezionale opera d'arte proveniente dall'antica Selinunte.

"Si tratta - è scritto in una nota - di una testa femminile di stile severo, in pregiato marmo bianco, che era inserita in una composizione detta acrolito, ovvero una figura con testa, mani e piedi in materiale pregiato e il resto del corpo, che veniva coperto dalle vesti, solitamente in legno. Il marmo, solitamente utilizzato per esaltare la nudità femminile, mostra i segni di diversi strumenti di lavorazione. La scultura rappresenta il volto di una divinità femminile ed era parte della decorazione architettonica del Tempio E - attribuito ad Hera - di Selinunte (Trapani), un'antica città greca situata sulla costa meridionale della Sicilia, fondata nel VIII secolo a.C. da coloni megaresi".

"La scultura - ha spiegato il direttore del Museo archeologico della Sibaritide, Filippo Demma - fa parte delle collezioni del Museo Regionale Archeologico di Palermo 'Antonino Salinas' e arriva grazie a un programma di collaborazione che ha consentito all'Istituto palermitano di esporre temporaneamente la coppa fenicia da Francavilla Marittima, normalmente conservata al MuNAS, nel percorso della interessantissima mostra 'Sicilia/Grecia/Magna Grecia', attualmente allestita a Palermo".





