Incidenti dopo Cosenza-Catanzaro, emessi 9 Daspo

Nove provvedimenti Daspo, per un totale di 27 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi del Cosenza coinvolti negli incidenti verificatisi domenica scorsa dopo il derby di serie B col Catanzaro. Ad emettere i provvedimenti é stato il questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro.

Secondo quanto é emerso dalle indagini condotte dalla Divisione di Polizia anticrimine, in collaborazione con la Digos e la Polizia scientifica, i nove tifosi cosentini destinatari dei Daspo si sarebbero resi responsabili di "turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica".

La Questura, intanto, sta proseguendo l'attività info-investigativa per identificare, attraverso la visione dei filmati acquisiti dal Gabinetto della Polizia scientifica, tutti i tifosi responsabili dei disordini.



