8 marzo, in Calabria c'è un ufficio postale tutto al femminile

Un ufficio postale tutto al femminile. E' a Botricello, in provincia di Catanzaro, e si colloca nel contesto di una Filiale, quella del capoluogo calabrese, guidata da una donna Angela Pignataro, e dove, su una presenza di 791 dipendenti, 367 sono donne, pari al 47% della forza lavoro.

Teresa Danizio è la direttrice dell'ufficio 'in rosa'. In azienda dal 2012 e con un'esperienza di consulente alle spalle è arrivata qui nell'agosto del 2023. Ma l'ufficio è composto da tre le sportelliste: Giulia Gatto, Angelina Truglia e Alda Puglisi e una consulente, Egista Laura Barbieri. "Ho iniziato il mio percorso di crescita sei mesi fa - dice Teresa - giungendo all'ufficio postale di Botricello. Un ufficio questo tutto al femminile, una realtà che nel suo piccolo rispecchia la volontà di Poste Italiane di fare del rispetto e della valorizzazione delle diversità e delle pari opportunità una delle sue scelte più convinte e vincenti. E proprio nella Giornata Internazionale della Donna - aggiunge - mi sembra opportuno sottolineare quanto, proprio la valorizzazione delle pari opportunità, possa essere il volano per un progresso sociale stabile e duraturo".

"La presenza femminile in provincia di Catanzaro - è detto in una nota dell'azienda - ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all'inclusione e alla parità di genere. Poste Italiane ha ottenuto infatti, per il quarto anno consecutivo, il riconoscimento Top Employer che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane: dalla selezione all'onboarding, dalla gestione allo sviluppo, dalla comunicazione interna alla formazione, dal welfare aziendale fino alle politiche di diversity & inclusion. L'Azienda, inoltre, con una presenza femminile del 53%, ha confermato la leadership globale nelle politiche di parità di genere secondo il Gender-Equality Index di Bloomberg, un indicatore mondiale punto di riferimento per valutare l'impegno delle società nell'affermazione dei valori di genere. Per celebrare la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane ha ideato inoltre una cartolina filatelica e un annullo speciale".



