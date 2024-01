Rubate a Cetraro 11 telecamere della videosorveglianza

Persone non identificate hanno rubato a Cetraro 11 telecamere del sistema di videosorveglianza collocate nell'area del centro storico. I furti sono stati commessi nella tarda serata di ieri.

"Interpreto quanto é accaduto - ha affermato il sindaco, Ermanno Cennamo - .

come un'azione dimostrativa per dire in modo chiaro: 'facciamo quello che ci pare, qui comandiamo noi e non abbiamo paura di nulla".

Sul furto hanno avviato indagini carabinieri, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere ed avviato accertamenti finalizzati all'identificazione dei responsabili", dicendosi, in questo senso, "fiducioso".

"Nel corso dell'ultimo anno - ha detto ancora il sindaco Cennamo - a Cetraro sono accaduti fatti gravissimi, culminati con l'omicidio di Alessandro Cataldo nello scorso mese di novembre. Erano 38 anni che non si uccideva in paese, per strada. Servirebbe una maggiore presenza dello Stato ma continuo a confidare nelle forze dell'ordine, anche se c'é da dire che lavorano affrontando una situazione di grave carenza di uomini e mezzi".



