Tentato omicidio nell'agosto del 2022 a Cotronei, due arresti

Un diverbio per futili motivi. Sarebbe stato questo il movente del ferimento di un uomo a Cotronei il 31 agosto del 2022, raggiunto da un colpo di pistola e ricoverato con prognosi riservata nell'ospedale di Crotone.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno arrestato adesso e posto ai domiciliari per quel tentato omicidio due persone, un trentottenne ed un cinquantunenne, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.

La vittima del ferimento, che si trovava alla guida di un furgone, fu inseguita e ferita alla nuca dal colpo di pistola sparato da una delle due persone che sono state arrestate oggi dai carabinieri. I reati che vengono loro contestati sono tentato omicidio e porto illegale di arma e munizioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA