Aggredisce la madre per estorcerle denaro, arrestato

Nonostante un divieto di avvicinamento ha raggiunto la casa della propria madre nel tentativo di estorcerle denaro con la violenza. Un trentacinquenne, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri a Corigliano Rossano.

Il fatto è avvenuto in un condominio di località Fabrizio dell'area urbana di Corigliano dove l'uomo si è recato contravvenendo alla misura cautelare diposta nei suoi confronti dal Gip di Castrovillari per un episodio analogo avvenuto nel 2022. Dopo avere sferrato dei calci al portone, il trentacinquenne si è fatto aprire ed ha raggiunto e aggredito la madre che è riuscita comunque a telefonare alla centrale operativa del Gruppo territoriale per chiedere aiuto. Ai militari della pattuglia radiomobile intervenuti sul posto è toccato fronteggiare non senza difficoltà l'atteggiamento molto aggressivo dell'uomo che, comunque, è stato bloccato e arrestato.



