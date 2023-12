Alloggio occupato abusivamente, sequestrato l'immobile

I carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di immobile, emesso dal Gip su richiesta della Procura, per il reato di occupazione abusiva di un appartamento di proprietà dell'Aterp, situato nella zona sud della città.

Per l'esecuzione del provvedimento, scaturito dai controlli effettuati dall'Arma alla fine del 2022, è stato necessario un dispositivo di sicurezza interforze, coordinato dalla Questura, con la presenza del Comune e di Aterp per gli adempimenti connessi allo sgombero degli occupanti e alla messa in sicurezza dell'appartamento.

Le operazioni sono state precedute da numerose riunioni della Cabina di regia, costituita il 30 ottobre scorso con decreto del Prefetto di Catanzaro, a cui hanno preso parte, oltre ai vertici prefettizi, i rappresentanti delle forze di polizia e del Comune, con il compito di definire il piano delle misure volte anche alla necessaria tutela dei minori e dei soggetti in situazione di fragilità.



