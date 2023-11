Fiamme in un capannone nel Catanzarese, non si esclude dolo

Squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e dei distaccamenti di Lamezia Terme, Sellia Marina e Girifalco sono al lavoro dalla notte scorsa per l'incendio di un capannone in località Difesa di Caraffa alle porte del capoluogo.

La struttura interessata dalle fiamme - sulla cui natura sono in corso accertamenti che non escludono alcuna pista - ospitava al suo interno quattro attività commerciali tra cui un deposito di cofani funebri e urne cinerarie ed una impresa di pulizie.

L'intervento dei vigili ha evitato il propagarsi del rogo all'interno delle altre due attività che hanno subito danni dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione.

Oltre 35 i vigili impegnati nelle operazioni di spegnimento con l'ausilio di otto mezzi. Attualmente intervento in corso per le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e di bonifica.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA