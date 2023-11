Controlli carabinieri nel reggino, un arresto e 12 denunce

Un arresto per violazione degli obblighi di assistenza familiare e 12 denunce per vari reati è il bilancio di un'operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro.

L'attività dell'Arma si è estesa anche tra le mura domestiche. I militari, infatti, sono intervenuti anche su comportamenti non leciti tra ex coniugi ed in particolare per il mancato adempimento di un provvedimento del giudice per regolare l'affido dei figli e, in un'altra circostanza, per una mancata ottemperanza all'ordine del giudice di abbandono della residenza da parte di un soggetto.

I controlli hanno anche portato alla luce un caso di sostituzione di persona operata nei confronti di un neomaggiorenne, con lo scopo di appropriarsi del beneficio previsto per il bonus cultura del valore di 500 euro.

Tra le persone denunciate per vari reati, anche due cittadini stranieri trovati a bordo delle loro auto con un tasso alcolemico superiore a 1,50 gr per litro, una soglia che comporta la sanzione penale.



