Rifiuti sul lungomare Praia a Mare, a pulire ci pensa il sindaco

Dopo avere notato la presenza di rifiuti sul lungomare di Praia a Mare, il sindaco della cittadina tirrenica cosentina, Antonino De Lorenzo, non ci ha pensato su due volte: si è procurato una scopa, un paletta ed un sacco di plastica ed ha provveduto a rimuovere personalmente i rifiuti.

A De Lorenzo, nell'opera di pulizia, si sono poi uniti il sindaco del confinante comune di Aieta, Pasquale Defranco, che si trovava insieme al primo cittadino di Praia a Mare, ed alcuni cittadini.

L'episodio risale alla mattinata di ieri. Il sindaco De Lorenzo ha deciso di fare da sé per la rimozione dei rifiuti non potendosi rivolgere agli addetti comunali a causa del giorno festivo.

"Si è trattato di un modo per sensibilizzare - ha commentato De Lorenzo - e non di certo per apparire. Quando serve facciamo anche questo".



